Column Ellen Willems: Rauwe kip

column Hut ontruimd

28 juli Een helling aflopen in de hitte en in het dal in je onderbroek de rivier inspringen om af te koelen. Met een zakmes een tak omtoveren tot een persoonlijk kunstwerk, een pad vangen die zich verstopt heeft in een waterplas, vuur maken, takken kapot trappen of in het gras liggen. Bijna drie weken waren we in de Alpen en dat is wat de kinderen deden.