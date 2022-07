Gelukkig hebben we muntthee voor het gezelschap, dat lijkt te zijn ontsnapt uit een kantoor

COLUMNHet gezelschap lijkt ontsnapt uit een kantoor. Of eigenlijk is ontsnappen het verkeerde woord. Dat zou betekenen dat deze mensen heel lang uit het gebouw weg willen en het vandaag is gelukt. Dat zou euforie en blijdschap mee moeten brengen. Maar dat ontbreekt.

Er is een bijna soort van angstige blik als het groepje mensen het terrein op komt. Ze snellen op onpraktisch schoeisel, met openingen waardoor harde grasstengels tussen de tenen steken. De laptoptassen op wieltjes rollen achter hen aan over de stoep die allesbehalve recht ligt.



Als ik meld dat het schoonmaakhok onze enige afsluitbare garderobe is, sta ik nog meer punten achter. Gelukkig hebben we wel muntthee en een latte met havermelk.

Quote Flip-overs, wifi en een beamer hebben we niet. Dus de vrouwen in de zomerse rokken en de mannen in het pak mochten mee voor een bezichti­ging van de groente­tuin na een stortbui

De manager was heel duidelijk over het doel. Ze moesten praten, maar het leek hem een goed idee als zijn mensen ook iets zagen van wat we daar allemaal deden.



Flip-overs, wifi en een beamer hebben we niet. Dus de vrouwen in de zomerse rokken en de mannen in het pak gaan mee voor een bezichtiging van de groentetuin na een stortbui. Ik wijs hen op de buizerd die net naar beneden schiet om een muis te grijpen.

Op de honderden bloemen van de Oost-Indische kers en de rupsen op de venkelbloemen. En op het geluk dat ik iedere dag ervaar gewoon omdat ik de wind en de zon en de regen voel.



We sluiten af bij de varkens. Elsje heeft het vreselijk heet gehad en is blij met de opgefriste poel. Ze dompelt haar achterwerk in het koude water en laat meteen wat lucht ontsnappen. De man in het pak grinnikt. Zijn jasje hangt inmiddels over een stoel. De vrouw vindt het nog steeds minder. Ze heeft een splinter in haar teen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.