Halve liters bier bij de zondagse lunch

column Alleen eten

17 mei Lunchen buiten de deur in je eentje. Dat vervalt al snel in eten omdat ik moet voortbestaan of eten terwijl ik lees. Tijdschriften in cafés begin ik niet aan, die gaan vaak over woninginrichting of auto's en dat boeit me maar heel kort. In het ergste geval ligt er geen krant en zit je op je telefoon te koekeloeren. Toch ongezellig, vooral voor jezelf.