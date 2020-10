Help die gastvrije mens die jou zo vaak verwarmde, bestel een afhaalmaaltijd of koop een cadeaubon

Column Ik vrees voor de kippen als het voorjaar in de hitsige hanenkop­pen komt

23 november Dagenlang heb ik het pluiswezen geholpen bij het traplopen. Want wat als je al wel de guts hebt om het nest te verlaten, maar geen idee hebt hoe weer bij dat nest te komen? Ik was verliefd op een kuiken. Na een vertederend zacht piepen van 24 uur, was het piepen overgegaan in tikken. Zacht en teer maar doelbewust. Waarna er een donzig schepsel uit het ei kroop. Vertederend kwetsbaar is zo’n kuiken, maar ook ongelofelijk sterk als het gaat om de band met de moederkip. Een prachtig nieuw leven.