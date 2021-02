Het viertal heeft met de neus een comfortabel nest gebouwd

Column Nachtvorst

6 mei Ik duik dieper in mijn jas. Het rondje met de hond ’s avonds, laat perfect voelen dat het nog lang geen zomer is. Overdag begin je dik ingepakt met trui, vest en stiekem het liefst een muts en in de middag sta je onder een blauwe lucht in een hempje je armen in te smeren met zonnebrandcrème.