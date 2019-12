Het worstmoment gaf altijd het startpunt van een fijne kerst aan

Ik luisterde naar de liedjes van het kinderkoor, strekte mijn nek uit om het toneelstukje te zien en vaste prik was het in de rij wachten met mijn zusje tot we bij de kerststal konden kijken.



Als je een kwartje in de engel gooide, knikte de engel als dank. Magisch, vond ik dat. Ik beken dat het zelfs tot een eind in de middelbare schooltijd duurde, voordat ik geen kleingeld meer in de engel gooide.



Bij thuiskomst was het dan echt kerst. Mijn vader en moeder wensten elkaar een zalig kerstfeest en we kregen een kus en omhelzing. De lampjes in de kerstboom gingen aan, mijn zus en ik deden om en om met de aansteker de kaarsjes in het hele huis aan en daarna moesten alle lampen uit. Ja, ook die van de wasemkap.