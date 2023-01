Hij vindt het belachelijk, naar Londen vliegen. Als het kan, moet je ‘meedoen met het klimaat’

De enige restrictie in het achter­hoofd is die van geen drank meer na 20.00 uur

Het is kwart over zeven als we de fles witte wijn op tafel geserveerd krijgen. Een Grüner Veltliner uit Oostenrijk. Na een eind wandelen is het een weelde om aan te schuiven in een eetzaal van een fraai hotel. Of we een oester vooraf lusten? Het lijkt bijna als anders.

26 november