Hoe een erotische stem en een saxofoon een middelmatig ijsje aan een lang leven hielpen

De reclames heb ik sinds mijn tienertijd niet meer gezien, maar de ijsstam is nog steeds te koop. En aan de positie in de supermarktdiepvries te zien, is het dessert ook nog steeds populair.



Zo’n zestien miljoen ijsstaarten glijden jaarlijks van de band en in de coronaperiode werden dat er nog een paar miljoen meer omdat we deze verwennerij in huis haalden bij gebrek aan uitjes in de horeca. Overigens nog altijd volgens het recept waar Ola in het begin van de jaren ’80 mee startte.