Ik wist het toen van binnen ook al: deze aankoop levert alleen maar verliezers op

column Nu moet je bieten eten, de paprika’s van om de hoek duren nog een zomer lang

Heb je geen paprika’s? Nee, die groeien nu niet hier op het land. Boerenkool, groene kool, koolraap, knolselderij, pompoen, prei, rode kool, spruiten is wat er nu op het land staat en in de koelcel ligt. En bieten, de onverslaanbare groente als het gaat om vitamines en mineralen. In drie kleuren ook nog.