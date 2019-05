Making hay, not war

Column Giftige citroenen

23 maart De ficus robusta van het tuincentrum is niet geschikt voor menselijke consumptie. De sanseveria ook niet. De munt in een pot weer wel. Maar dan wordt het lastig: het kaartje aan het kleine sinaasappelboompje vertelt me dat deze ook niet geschikt is voor menselijke inname. Bij planten met giftige zaden als een taxus kan ik het me nog voorstellen, maar bij een sinaasappelboompje of een citroenplant begrijp ik het niet meer.