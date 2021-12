‘Met mijn leven komt het goed, maar met mijn bedrijf?’

Wat doet huiskip Betty?

,,Doet die kip bij jullie wat?” De vrouw heeft me speciaal opgebeld om dit te vragen. Ik antwoord dat onze kippen allemaal tokken, meestal eens per dag een ei leggen en vooral de hele dag op zoek zijn naar eten. Flauw natuurlijk, want ze bedoeld of onze huiskip haar wat aan doet, natuurlijk. Maar ik vind het lastig om dat soort vragen serieus te nemen.

10 december