Neem eens de tijd om écht te kijken naar het leven van mens, plant en dier

column Een vervormde kalebas als voetbal

Ze gaan op hun tenen staan en kijken met een verlangende blik over de rand van de bak. Een kleine witte ronde is de favoriet van het oudste meisje. Het jongere zusje twijfelt maar kiest dan voor een gekke vorm. Omdat die op een peer lijkt en ‘ik houd van peren’. Het broertje in de kinderwagen krijgt er een met strepen want ‘dat is meer voor jongens’.

2 november