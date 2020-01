Spanning bij de koks om de sterren

COLUMN Ellen Willems De varkens gaan over twee weken naar de slacht en komen terug in vacuümzak­ken

10 januari ‘Ik neem aan dat je de tang ook even wilt gebruiken?’ Deze vraag alarmeert alles in mij. Twee van de vier varkens naderen de datum dat ze naar de slacht gaan. We laten de discussie of dat nu per se moeten even voor wat het is. Dat besluit is genomen.