Varken Elsje ligt er geen minuut wakker van, maar een mening over haar heeft iedereen

Column Ellen Willems Drie oproepen gemist in de vlinder­tuin

Een pad zie ik wegschieten in het groen. In een volgelopen oude drinkbak van de koeien wonen kikkers. De buizerd helpt iedere ochtend om de muizen in toom te houden. En insecten? Ja, daar is het hier ook dramatisch mee gesteld, maar daar proberen we wat aan te doen.