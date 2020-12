Wat doet huiskip Betty?

Onze kippen zitten normaliter in de ren. ’s Nachts verschansen ze zich in een oude caravan, die dienst doet als binnenhok. Maar een enkeling zit in de nachtelijke uren op een stok buiten. En dan hebben we nog Betty, onze zeer eigengereide kip.



Ze is ronduit lelijk, heeft als enige kip deze zomer kuikens groot gebracht, legt haar eieren het liefst in mijn fietstas of in een emmer in de schuur en ze lijkt het te ruiken als de bakker is geweest. Dan komt ze verse graantjes pikken en is ze zeer beledigd als ik haar uit de keuken zet.



Of onze semi-huiskip iets doet? Vooral kip zijn, dus.