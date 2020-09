En hoe mooi zijn de spookdorpjes op het Italiaanse platteland. Soms nog met het keukengerei in de kastjes en de leunstoel bij het raam, terwijl de vogels, zoogdieren en planten het menselijk domein rap weer innemen.



De mens kan prachtige dingen creëren. Het is misschien wel daarom dat we onszelf nogal groots en boven alles achten. Maar als je veel in de natuur bent, verdwijnt dat gevoel. Daar hoef ik echt niet voor op een Alp te staan of in de Amazone.



We zijn klein en nietig, want zodra wij onze hielen lichten, neemt de natuur direct weer over. De planeet overleeft dit alles wel, de natuur is veerkrachtiger dan wat ook en zal weer opkrabbelen. Maar de grote de vraag is of de mens dat ook doet.