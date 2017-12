Wijn en vrouwen

column Zuurkool met kerst

6 december Eén jaar is het gelukt met kerst. Toen heeft mijn voorstel met betrekking tot het familiekerstdiner het gehaald en aten we zuurkool met spek en brie, boerenkool met worst en rode kool met aardappelpuree en gehaktballen. Uit Antwerpen, Groningen en Salland kwamen de pannen met Hollandse pot. Handig vervoeren ook, want zo'n pan plak je dicht met ducttape en de kans op overklotsen op de ingeladen dekbedden in de kofferbak is minimaal.