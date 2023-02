1,5 miljoen knopen nodig voor aangrijpend Holocaust-monument: Joodse begraafplaats in Hengelo houdt inzamelactie

Het wordt een aangrijpend kunstwerk, het monument dat Jeroen Krabbé maakt voor in het museum van Kamp Westerbork. Elke knoop staat voor een Europees kind dat de Holocaust niet overleefde. Het werk maak een abstract getal, anderhalf miljoen, tastbaar. De afschuwelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog mogen nooit vergeten worden, aldus Krabbé.

Voor de kunstenaar met het monument aan de slag kan, is het zaak de gigantische hoeveelheid aan knopen te verzamelen. Om daaraan bij te dragen, houden vrijwilligers van de Joodse begraafplaats in Hengelo aanstaande zondag een inzameling.

Geen knoop hetzelfde

Initiatiefnemers roepen Hengeloërs op hun knopen deze dag tussen 10.30 en 13.00 uur te doneren op de begraafplaats aan de aan de Dennenbosweg 44. „Groot, klein, zwart, wit, gekleurd, in een afwijkende vorm, of juist niet: het maakt niet uit hoe de knopen eruitzien. Het gaat om symboliek. Geen kind is hetzelfde”, zegt vrijwilliger Joke Niekamp.

Mensen die zondag niet in de gelegenheid zijn knopen af te geven, zijn welkom deze op een later moment in te leveren aan de Jungstraat 1. Daar neemt vrijwilliger Frans de Vries ze dankbaar in ontvangst. De vrijwilligers dragen er zorg voor dat alle ingezamelde knopen worden afgeleverd. Ze hopen deze persoonlijk aan Jeroen Krabbé te overhandigen. Vanaf juli is het gemeenschapskunstwerk te zien in Kamp Westenborg.