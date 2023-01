1400 asielzoekers naar Twente: Almelo hoeft niets te doen, maar Enschede moet vol aan de bak

Aantallen per gemeenteALMELO - De Twentse gemeenten moeten dit jaar 1400 asielzoekers extra huisvesten. Een enorme opgave, waarbij snelheid is geboden. In Almelo hoeven er, door de aanwezigheid van een omvangrijk asielzoekerscentrum, geen extra opvangplekken te komen. ‘Witte vlek’ Enschede moet daarentegen flink aan de bak.