18-jarige Enschedeër rijdt woning binnen en wordt aangehouden: ‘Hij reed vermoedelijk snoeihard’

Geen romantiek na etentje van Tukkers in First Dates: ‘Kalm an hè!’

16 december ENSCHEDE - In de hoop keihard geraakt te worden door de pijl van cupido, reisden Björn en Simone af naar het First Dates-restaurant in Amsterdam. Een diner bij kaarslicht in de ‘grote stad’ bracht de Tukkers, die vlakbij elkaar wonen, samen. Echter zat een romantisch vervolg er niet in. ‘Kalm an hè!’, klonk het droogjes na afloop.