2,5 jaar cel geëist voor opzetten illegaal gokimperium vanuit Enschede

Edip D. (47) uit Gronau en Mustafa A. (54) uit Enschede opereerden vanuit hun eigen pand aan de Brinkstraat in Enschede. A. zou nog eens vijftien maanden extra moeten krijgen, omdat er bij hem verboden wapens zijn aangetroffen.

Na een lange periode van onderzoek, waarin onder meer agenten zijn ingezet als pseudokoper, een peilbaken onder de auto van D. is geplaatst en gesprekken zijn afgeluisterd, zijn de mannen in april 2016 bij invallen gehouden.

Het OM heeft voor de beschuldiging een selectie gemaakt van acht gokpanden, behalve in Enschede ook in Hengelo, Almelo, Deventer, Arnhem, Amsterdam en Utrecht. Maar het vermoeden bestaat dat het imperium veel groter is geweest, met alleen al honderd goktenten in Griekenland. "En er was samenwerking met de Hells Angels", meldde de officier van justitie.

Ronselen

Het beeld is dat D. degene was die het meest op de voorgrond trad en de mensen voor de organisatie ronselde en dat A. als het ware de bankier was. Bij laatstgenoemde werd 300.000 euro in een kluis in zijn slaapkamer aangetroffen. Belhuizen, tabakswinkels of stichtingen met officieel een culturele doelstelling vormden de dekmantel. Daar werd meestal in een achteraf ruimte gegokt op (internationale) voetbalwedstrijden, door de eindstand te voorspellen, het aantal rode kaarten en het aantal strafschoppen.

Voor de zitting in Zwolle zijn drie dagen vrijgemaakt. Bij de inhoudelijke behandeling afgelopen dinsdag ontkende D. stelselmatig: hij zou alleen licenties van demonstratieprogramma's hebben geleverd, om te laten zien hoe je in Marokko of Turkije kon gokken. A. zei dat hij er niets mee te maken had en dat hij geregeld met D. meeging op incassorondjes omdat hij nog geld kreeg van D. en als beveiliger optrad.

Snel geld verdienen