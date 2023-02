200 huishoudens worden eigenaar van boerderij nabij Hengelo: ‘Het roer moet om’

FC Twente verliest na dramati­sche start bij Go Ahead Eagles in tijdelijke gestaakt duel

FC Twente is in de eredivisie de aansluiting met koploper Feyenoord kwijt. De ploeg van de vertrekkende trainer Ron Jans verloor met 2-0 bij Go Ahead Eagles en zag de achterstand op de Rotterdammers daardoor oplopen tot negen punten.