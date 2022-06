21 miljoen voor een mooier Enschede: prachtig maar ook confronterend nieuws

Van racebaan tot idyllisch dorpsplein: Hannink’s Dientje maakt van Usselo een echte trekpleis­ter

USSELO - Nog geen jaar geleden sjeesde je er vooral doorheen, nu is het dorpsplein van Usselo een plek waar je graag voor ómfietst. Asfalt heeft plaatsgemaakt voor klinkertjes, de oude schuur is omgetoverd tot landwinkel met een levendig terras voor de deur. Hanninks Dientje is de trots van Diane Roerink en een eerbetoon aan haar grootmoeder Dientje.

22 juni