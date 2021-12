3,7 miljard muizen en 33 miljoen ratten in Nederland. Ze rukken op: ‘Via de klimop komen ze zo je huis in’

geachte lezer Hoe doe je als verslagge­ver je werk tussen relschop­pers & ME?

Het liep met een sisser af, maar het was een onrustige avond in de binnenstad van Enschede afgelopen zondag. Onruststokers riepen op sociale media op tot een protest. Met de grimmige beelden uit Rotterdam van de avond ervoor en de avondklokrellen nog vers in het geheugen, was Enschede gewaarschuwd. Door een noodbevel en de inzet van veel politie en ME, was de situatie snel onder controle. Hoe dat ging, ondervond Lucien Baard, onze verslaggever ter plaatse, aan den lijve.

27 november