3000 gratis bomen voor dik 7000 euro niet ‘door de shredder’, maar ‘tot de verbeelding sprekende actie’

Het was een soort publieksactie, afgelopen november. Drieduizend boompjes van een halve meter hoog werden gratis weggegeven om het belang van meer groen onder de aandacht te brengen. Ze gingen als warme broodjes. De fractie van Forum voor Democratie had er echter minder warmte gevoelens bij. FvD stelde er vragen over onder de kop ‘3000 bomen door de shredder’.

Afstervende boompjes

FvD wil onder meer van het college weten wat het allemaal gekost heeft en of er wel is uitgezocht welke mensen geschikt zijn voor zo’n boompje. Ook vraagt de fractie zich af of de boompjes niet voor een groot deel afsterven. De fractie lijkt tussen de regels niet heel gecharmeerd te zijn van de actie.

2,50 per stuk

Maar volgens de gemeente is het vooral bedoeld geweest als een publieksactie, om het belang van meer groen in de stad te onderstrepen. Het ging bovendien om kleine boompjes, minder dan een halve meter hoog, die ongeveer 2,50 euro per stuk hadden gekost. Bij elkaar ruim 7000 euro. Bij het uitdelen stonden bomenkenners die uitleg gaven over de juiste manier van planten en het stond ook op papier.

Bovendien is er gekozen voor ‘kwalitatief goede bomen, met een goed wortelgestel, in pot geleverd’. Daardoor is de overlevingskans van de boompjes groot, ook als de ontvanger niet zulke groene vingers heeft. Er is verder geen ‘overlevingskans’ berekend, het was gewoon bedoeld als mooi gebaar. ‘Het planten van bomen is een zeer tot de verbeelding sprekende handeling.’

Over de schutting

FvD blijft er narrig over. Waarom dit ‘over de schutting gooien’ bij burgers en niet gewoon zelf bomen planten, vraagt de fractie zich af? Dat gaat ook gebeuren, aldus de gemeente. Maar dan geen kleine boompjes. Enschede wil voor 2030 voor elke inwoner een extra boom planten, en dan gaat het om serieuze, grotere exemplaren. Een van de locaties waar duidelijk groen ontbreekt is het Van Heekplein. Er word nu gewerkt aan een plan om dat plein ook te vergroenen. Maar komt het wel goed met de 3000 weggegeven boompjes? ‘De gemeente heeft alle vertrouwen in de inwoners die een gratis boom hebben opgehaald.’