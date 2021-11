38-jarige man opgepakt als verdachte in moordzaak Daan Mellée

ENSCHEDE - Een 38-jarige man is maandagmorgen opgepakt als verdachte van betrokkenheid bij de moord op Enschedeër Daan Mellée. De politie spreekt van een doorbraak in het onderzoek.

Daan Mellée werd op 3 juli 2018 dood gevonden in de woning van Debbie G. aan het Oosterveld in Enschede, waar hij een latrelatie mee had. Het onderzoek naar de moord loopt nog altijd. Deze maandag doorzoekt de politie meerdere woningen in een van de vier torenflats aan de Beneluxlaan in Enschede. Daar zitten zo’n zestig appartementen in.

Rond kwart voor acht is het achter de meeste gordijnen nog donker. Op de begane grond brandt wel licht. De bewoonster vertelt dat ze rond 5 uur in de nacht een soort ‘verhuisgeluid’ hoorde - „boem, boem, boem, in het trappenhuis” - een link met een mogelijke arrestatie had ze niet gelegd. Geregeld komen hier nieuwe eigenaren in de huurappartementen, die eigendom zijn van woningcorporatie Domijn. „Dat geluid zijn we hier wel gewend.”

Even daarvoor zijn twee agenten met een speurhond het pand binnen gegaan. Details over de aanhouding mogen ze niet geven. De huurster van het appartement op de begane grond weet niet om wie het gaat. Ze woont hier weliswaar twaalf jaar, maar door al die wisselingen is het niet vanzelfsprekend dat je de buren kent. Ze schrikt even, als ze hoort dat er mogelijk een moordenaar boven haar heeft gewoond. Dan gaat ze weer over tot de orde van de dag. De kinderen moeten naar school.

Beloning

Mellée werd doodgeschoten, bleek uit onderzoek. De familie zag zijn lichaam nooit meer, dat werd afgeraden, het was te erg verminkt. Het onderzoek verliep daarna moeizaam. Waar zijn familie in het begin zeer hoopvol was, en alle vertrouwen had, veranderde dat in de loop der jaren.

Bij vader Joop Mellée raakte het geduld op, vertelde hij onlangs nog. „Er is teveel tijd geweest om de politie op een dwaalspoor te zetten”, zei hij. En: „Er lag bloed, er waren voetsporen, de hele mikmak. Alles was er. Hoe makkelijk wil je het qua sporen hebben? Hoe kan het in godsnaam dat ze de dader nog niet hebben. Hoe?”

Recentelijk zocht de politie in een vijver in het Wesselerbrinkpark nog naar het moordwapen. Het Openbaar Ministerie liet in juni weten 15.000 euro beloning uit te delen voor de tip die tot het oplossen van de moord zou leiden. Lange tijd leek het niets op te leveren. Tot nu. Al is nog onduidelijk of dat tipgeld tot de doorbraak heeft geleid.

‘Normaal mens komt hier niet wonen’

Dat er vandaag een moordverdachte is aangehouden in zijn flat, hakt er bij Hasan Basarslan hard in. Het maakt hem boos en verbaast hem, maar eigenlijk ook weer niet. Al sinds 1996 is hij bewoner van deze flat, die hij omschrijft als ‘berucht’, ‘rottig’ en ‘de meest criminele van heel Nederland’. „Een normaal mens komt hier niet wonen. Het is drugs, allemaal drugs.”

Zo vaak heeft hij de woningcorporatie gevraagd om er ‘normale mensen’ in te zetten („Ik wil hier geen rotzooi zien”), maar telkens zijn er weer incidenten. De ene keer een hennepkwekerij, dan weer een grote politie-inzet, hij herinnert zich een drugsafrekening. De laatste jaren was het rustiger. Maar dat duurt dan altijd maar even.

Hij is vader van vier kinderen, opa van drie, woont hier met zijn vrouw. Basarslan hekelt de verruwing van de samenleving. De eerste generatie arbeidsmigranten, die van zijn vader, gingen hier heel goed samen. Italianen, Marokkanen, Turken. Nu is het anders. Hij weet niet meer wie waar woont. „Ik ga met een angstig gevoel naar het werk. Overkomt mijn kinderen wat? Mijn vrouw?”

Vlak voor hij zijn auto in stapt, om naar het werk te gaan, laat hij een stuk hout zien. Het ligt links, naast zijn chauffeursstoel. Het wapen is voor het geval dat. Ter zelfbescherming.