3FM-dj’s ‘opgesloten’ in Enschede: ‘Over tattoo van Diederik Gommers wil ik het wel hebben’

Het is deze vrijdagmiddag stil op het vliegveldterrein. Niets doet vermoeden dat zich in Hangar 11 een actie van enorme omvang afspeelt. Toch is het zo: Serious Request is terug in Enschede. Live, vanaf een tactische locatie. Een plek waar mensen zich vrij kunnen bewegen, maar die geen ‘aanzuigende werking’ heeft op publiek. Want van een Serious Request als in 2012, op een bomvolle Oude Markt, kunnen we in deze corona-lockdown slechts dromen.