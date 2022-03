463.594,56 euro voor extra wethouder: democratie mag wat kosten in Enschede

Lang leve de lokalo’s, maar mag dat lelijke overhemd uit?

ENSCHEDE - Met een grote grijns liep hij tussen de dicht opeen gepakte aanwezigen in de Burgerzaal. Meteen al toen we woensdagavond om 21.20 uur de eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op de site van deze krant zetten, ging in Enschede de partij van lijsttrekker Niels van den Berg aan kop. In de uren die volgden totdat alle stemmen geteld waren, bleef de victorie van Burgerbelangen glorieus.

20 maart