5 miljoen voor slimme Twentse chip die arts op afstand kan waarschuwen

Een chip in een pleister of in een oordopje die op afstand de hartslag of hersenactiviteit doorgeeft aan de arts. Of meet hoeveel moeite de patiënt heeft met ademhalen. De ontwikkelaars van Sencure in Enschede verwachten op termijn jaarlijks vijftig tot honderd miljoen van deze biosensorchips te verkopen.