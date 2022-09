‘674 kilo cocaïne met gigantische straatwaarde kwam via ‘Curaçao-lijn’ naar Twente’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Openbaar Ministerie was duidelijk tijdens de eerste proformazitting in de zaak tegen de verdachten van de ‘Curaçao-lijn’: het zou gaan om 674 kilo cocaïne met een straatwaarde van zo'n 57 miljoen euro. „Een kleine partij in vergelijking met wat er soms in de Rotterdamse haven worden gevonden", vertelt Erwin. Maarten vult aan dat het voor Twentse begrippen echt een enorme partij drugs is.