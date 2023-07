Aantal woningbranden in Enschede lager dan gemiddeld in Nederland

Van koe tot melk: neem een kijkje achter de schermen bij dit melkveebe­drijf in Twente

Misvattingen over het boerenleven wegnemen, dat is het doel van de rondleiding op de boerderij van Bertine Luttikhedde en haar familie in Buurse. De hele zomer kunnen bezoekers een kijkje nemen bij een van de melkveebedrijven rondom Enschede. „Het is belangrijk om mensen te laten zien hoe we omgaan met onze dieren.”