Aantallen Twentse uitvaarten tegen de landelijke trends in

Waar landelijk het aantal uitvaarten deze maand enorm hoog is, blijft het in Twente hangen op normale aantallen, zo blijkt uit een belrondje langs uitvaarverzorgers. Wel constateren enkelen dat het eerder dit jaar een stuk drukker was dan anders.

Vooral Edwin Kist Uitvaartverzorging in Enschede zag een flinke stijging in 2022: „Ik denk wel dertig tot veertig procent ten opzichte van anders”, geeft hij aan. Een eenduidige oorzaak ziet hij niet. „Ik denk dat het de gevolgen van vergrijzing zijn. Het zijn vooral veel ouderen die overlijden, tussen 70 tot 90 jaar. Vaak wel met een onderliggende ziekte.”

Zijn collega Startman Uitvaartcentrum in Haaksbergen schat dat er dit jaar 15 tot 20 procent meer uitvaarten waren dan eeerdere jaren. Maar ook hier: „In december was het exact het jaargemiddelde dat we normaal per maand kennen”, aldus manager uitvaartzorg Robert de Boer. „December was gelijk aan alle andere jaren.”

‘Paar piekmaanden’

In Almelo constateert ook uitvaartleidster Harriët Grooters van Erik Korte Uitvaaartverzorging min of meer hetzelfde. Juist de maand december is niet anders dan anders. De rest van het jaar was hier over het algemeen ook gelijk aan andere jaren. „Maar er waren ook een paar piekmaanden”, geeft zij aan.

Uitvaartverzorger Dela, de grootste van Nederland, gaf aan dat in heel Nederland het aantal overlijdensmeldingen juist in deze maand heel hoog is, 25 procent hoger dan normaal. Volgens Dela is het aantal overlijdens sinds juni van dit jaar 5 tot 10 procent hoger dan anders. Ook Dela ziet vooral 65-plussers voorbij komen.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft al maanden aan dat er meer mensen sterven dan verwacht. De oorzaak is niet bekend, maar zal de komende tijd wel onderzocht worden door wetenschappers.