Ooggetuige: Twentefan (16) uit Haaksber­gen die roerloos op de grond lag ‘niet door politie aangereden’

Een ooggetuige beschrijft hoe een jongen uit Haaksbergen donderdagavond na de wedstrijd van FC Twente tegen Hammarby gewond is geraakt. Een filmpje waarop te zien is dat de 16-jarige onheilspellend stil op het asfalt buiten het stadion De Grolsch Veste ligt, wordt op sociale media alom gedeeld. Volgens de ooggetuige is hij niet door de politie aangereden. De politie doet onderzoek.