Achterhoekse advocaat liep dwarslaesie op: ‘Je moet alles zelf regelen’

Een paar keer tijdens het gesprek springt 'spontaan' de tv aan in de kamer op de eerste verdieping. Boosdoener is het bedieningskastje op tafel. Het wordt als vanzelf actief. "Wil je de stekker even lostrekken", is het verzoek aan de verslaggever. In de stilte die volgt, wordt de impact van zijn beperking pijnlijk duidelijk. Cees van Kreij bevestigt wat revaliderende patiënten hem al vertelden toen hij nog slechts zakelijk in het Roessingh kwam. Namelijk dat niet kunnen lopen nog de minst grote handicap is. "Het gemis van de handfunctie is veel erger. Ik realiseer me nu pas wat ik allemaal met mijn handen deed. Bijna alles!"