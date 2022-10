Achtung! Of je op straat niet wilt blowen en drinken

ENSCHEDE - Wie het station in- of uitloopt, kan het niet ontgaan, je struikelt er bijna over. Bij de uitgangen staat een bord dat zich volledig op Duitsers richt.

De borden wijzen de Duitse bezoeker er in hun eigen taal op dat gebruik van drugs op straat verboden is. Dat geldt ook voor het drinken van alcohol. En als je denkt dat je het stiekem kunt doen: er is camerabewaking. Voor mensen die het dan nog niet begrijpen staan en pictogrammen onder. Dezelfde pictogrammen als op de verkeersborden op het Wilminkplein en op de Noorderhagen.

„We zitten al langer na te denken hoe we duidelijk kunnen maken dat je op straat niet mag gebruiken. Het plaatsen van deze stoepborden was de snelste mogelijkheid”, zegt Bastian Drees van de gemeente Enschede. Hij had het al in de zomer willen doen, dan is er de meeste overlast, maar toen lukte het niet.

Niet voor een truitje

Al lopend blowen op straat is zeker geen kwade wil van de Duitse bezoekers. „Wat de politie veelal ziet is dat Duitsers denken dat je hier gewoon op straat kunt blowen. Omdat Nederland de verkoop van softdrugs gedoogt. In de coffeeshop kun je doen wat je wilt, op straat niet. Ze kennen de regels gewoon niet maar stoppen er wel mee als ze erop worden aangesproken. ” Want ertegen optreden doen de politie en de gemeente wel degelijk.

De borden staan op de plekken waar Duitsers de stad inkomen. „Ze komen echt niet allemaal voor een truitje bij H&M, maar ook vanwege de regels in Nederland. En die laatste groep komt vooral met de trein.” Drees baseert zich daarbij op zijn ervaring en die van handhaving en de politie. Staan ze dan op den duur ook bij de parkeergarages? „Dat zou een volgende stap kunnen zijn”, zegt Drees.

Gevoel

De borden met ‘Achtung’ blijven drie maanden staan, 24 uur per dag. „Kunnen we ook kijken of ze weerbestendig zijn”. In januari bespreekt Drees samen met de politie of deze manier van informeren succesvol is. Harde cijfers zijn er dan vermoedelijk niet. „Het is moeilijk meetbaar en eerder een gevoel.” De kans is groot dat ze er volgend jaar weer staan, dan wel al in de zomer.