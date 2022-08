Acteur Laus Steenbeeke is weer terug op het nest in Twente: ‘Binnen vijf minuten zit ik achter de spiegel in de kleedkamer’

Hij komt net aanrijden. De repetities voor Van Katoen en Water beginnen over een half uurtje. De ochtend heeft hij doorgebracht in zijn nieuwe huis in Enschede. Of huisje, zoals Laus Steenbeeke het zelf liefkozend noemt. „Randje centrum, in de Indische buurt. Officieel woon ik er al, maar we zijn nog aan het klussen. Alle aansluitingen zitten natuurlijk op de verkeerde plek, er komt vloerverwarming in en het moet allemaal duurzaam, natuurlijk.”