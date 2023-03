Actiegroep ‘Weer het Sluipverkeer’ verzet zich tegen verkeersoverlast Noordwest Enschede: ‘Fietsen en buiten spelen is levensgevaarlijk’

Bewoners in stadsdeel Noord van Enschede zijn de constante verkeersoverlast zat. Het vele verkeer brengt behalve drukte ook geluidsoverlast, onveiligheid en een slechte luchtkwaliteit met zich mee in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh. Bewoners zijn daarom actiegroep ‘Weer het Sluipverkeer’ gestart.

Dinsdag houdt de actiegroep een bijeenkomst voor buurtbewoners om de pijnpunten te bespreken. Volgens buurtbewoner Frans Zeilemaker houdt de gemeente Enschede geen rekening met de leefomgeving van bewoners. „Iedereen weet dat in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh al jarenlang geklaagd wordt over het sluipverkeer door de wijken. En al jarenlang worden er plannen gemaakt om dit te verminderen, maar zonder resultaat”, zo stelt hij. „Je kunt niet eens fatsoenlijk fietsen of kinderen buiten laten spelen zonder dat je bijna van je sokken gereden wordt. Dat is levensgevaarlijk!”

Wat is het probleem?

De krappe Roessinghsbleekweg is verworden tot een verkeersadertje naar en van UT, De Grolsch Veste, haven, Technology Base en Kennispark. Regelmatig zorgt dat voor verkeersopstoppingen en ongelukken. Waar extern autoverkeer zo lang mogelijk gebruik moet maken van het hoofdwegennet om de leefbaarheid in de wijken zo goed mogelijk te houden, is door de gemeente een uitzondering gemaakt voor de Roessinghsbleekweg.

Maar om de Roessinghsbleekweg te blijven gebruiken voor doorgaand verkeer, moeten de auto’s dóór de woonwijken in stadsdeel Noord, wat zorgt voor een toename in sluipverkeer door de wijken. „Bestaande wegen in woonwijken moeten niet gebruikt worden voor doorgaand verkeer”, aldus Zeilemaker. „We pleiten niet direct voor de NOEK - Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark -, maar er moet wel een alternatief komen voor dit verkeersdrama.”

En daarom komt actiegroep ‘Weer het Sluipverkeer’ op 14 maart om 20:00 uur bijeen op Het Stedelijk Kottenpark aan de Lyceumlaan 30: „Er zijn al veel reacties terug gekomen vanuit de wijk met adhesie betuigingen. We verwachten een grote opkomst”, vertelt Zeilemaker.