Ad Bosschaart (1951-2021) wordt eerste forensische expert in mishandeling en misbruik: ‘U heeft voor veel kinderen het verschil gemaakt’

Buurt geeft strijd tegen nieuw flatgebouw in Enschede op: ‘Vechten tegen de bierkaai’

6 augustus ENSCHEDE - Het komt er dus toch, een flatgebouw met 64 appartementen. Het is het laatste stuk nieuwbouw op de kop van de Zuiderval, waarmee deze entree naar de binnenstad over enige tijd onherkenbaar is veranderd. Veel buurtbewoners zijn er niet blij mee.