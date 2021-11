Adriane uit Enschede schenkt ‘aardige mevrouw’ 20 eurocent en is 200 euro kwijt

cijfers per gemeente Klachten over verkeers­her­rie in de regio? Die komen vooral uit Enschede en Almelo

ENSCHEDE - Scheurende scooters of ronkende motoren van andere voertuigen: iets meer dan 4,5 procent van de inwoners van deze regio geeft aan veel last te hebben van geluidshinder door verkeer in de bebouwde kom. De verschillen per gemeente zijn wel groot: van 3,1 procent in Dinkelland tot 8,3 procent in Enschede.

11 november