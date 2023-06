Adviseur Bernard Wientjes aan minister: ‘Maak geheime stukken zoutwinning Haaksbergen openbaar’

Bernard Wientjes, verkenner zoutwinning Twente, adviseert de geheime adviezen over de zoutwinning in Haaksbergen openbaar te maken. Verder moet opslag van waterstof in de cavernes in de toekomst uitgesloten worden. Ook moet de gemeenteraad uitstel krijgen voor het nemen van een besluit over de zoutwinning.