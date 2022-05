Advocaat én ervaringsdeskundige: Narda begrijpt de slachtoffers van de toeslagenaffaire echt

Haar verhaal in Tubantia raakte me. Niet alleen omdat deze 32-jarige dame een van de vele slachtoffers is van de toeslagenaffaire en ze zich door haar schuld aan de Belastingdienst een slag in de rondte werkte. Maar ook omdat ze daarnaast nog studeerde en een huishouden met kleine kinderen runde. Als ik terugdenk aan de jaren dat mijn grut in de luiers zat, dan zie ik mijn wallen meteen weer naar beneden storten tot op mijn knieën. En dan had ik maar één baan en was mijn studie al klaar.