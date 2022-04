Advocate Narda is slachtoffer in de toeslagenaffaire, maar staat nu 50 andere gedupeerden bij

Leraar in Enschede geschorst na klacht over overschrij­dend gedrag, leerlingen in opstand: ‘Hij doet het zonder bijbedoe­ling’

ENSCHEDE – Leerlingen van 6-vwo van het Bonhoeffer College zijn in opstand gekomen tegen de schorsing van een docent, die heel geliefd is op school. Zij willen dat de leraar terug mag komen. De leerlingen grepen de traditionele eindexamenstunt aan om in actie te komen.

22 april