Afgekickte Ahmet doorbreekt Turks taboe

Zigeuner­pro­test in Enschede: 'Weg met het uitsterfbe­leid'

6:22 ENSCHEDE - Herman Hendriks is al 23 jaar ongelukkig. Hij zwerft met zijn vrouw Bianca door het hele land, van huis naar huis, maar Herman wil niet in een huis. Hij wil in een woonwagen. „Ik ben in een woonwagen geboren, mijn ouders zijn er gestorven. Nu woon ik al vier jaar in een huis in Enschede, maar ik slaap altijd in mijn camper voor de deur.”