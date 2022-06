Afghaans gezin op Vliegveld Twenthe verzet zich tegen nieuwe noodopvang

Het gezin is één van de laatste veertien Afghaanse gezinnen met een verblijfsvergunning die nog in de noodopvang op het vliegveld verblijven. Vier ervan moesten maandag vertrekken. Eén naar een asielzoekerscentrum in Arnhem, eentje naar het azc in Assen en twee naar een opvanglocatie in Gilze. Dat is formeel geen noodopvang en beschikt ook niet over de faciliteiten van een azc. Zelf koken is er bijvoorbeeld niet mogelijk.