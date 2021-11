Afranseling van vermeende autokraker leidt politie in Enschede naar drugs: 8 jaar geëist

De pillen en de middelen waarmee heroïne kan worden versneden werden in juni aangetroffen in een garagebox aan de Edisonstraat in Enschede. De recherche was mogelijk nooit, of pas veel later, bij de voorraad wapens, drugs en versnijdingsmiddelen terecht gekomen als een vermeende autokraker niet zwaar was mishandeld in een een woning in de Enschedese buurt Velve-Lindenhof.