Afvallen of gaan sporten? Leefstijlportaal MST wijst de weg

De locatie in het MST is elke werkdag bezet en bevindt zich in de centrale ontvangsthal. Inwoners kunnen tijdens het inloopspreekuur vrijblijvend langskomen om vragen over gezonde leefstijl en/of bewegen te stellen aan de beweegmakelaar of leefstijlcoach. Zij kunnen hier ook terecht voor informatie over (leefstijl)interventies in hun buurt, zoals een diëtist, of sportieve organisaties zoals een wandelgroep in de wijk. Het Leefstijlportaal is daarnaast het centrale punt waar artsen patiënten met leefstijl gerelateerde klachten naar kunnen doorverwijzen.