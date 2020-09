Agent van korps Oost-Nederland opgepakt voor misdrijf; nog een collega verdacht van strafbaar feit

Frank onderneemt rolstoelma­ra­thon voor Cruyff Court in ‘Grol’

1 september ENSCHEDE/GROENLO - „De dood of de gladiolen!”, klinkt het strijdbaar. Waarbij in plaats van een bloemenhulde trouwens een lpg'tje - lekker potje Grolsch - net zo welkom is. Frank Lageschaar (56) maakt woensdag een heuse elektrische rolstoelmarathon van Enschede naar Groenlo. Voor het goede doel: een Cruyff Court in zijn geboortestad.