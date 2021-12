Agente pakt gemeenteraadslid op die met vrienden een wijntje dronk bij de Spar: ‘Ze gingen irritant doen’

Spraakmaker Voormalig Twents zakenman van het jaar: ‘Geef gratis studiebeur­zen om talent naar regio te halen’

ENSCHEDE - Marc Woesthuis was Twents zakenman van het jaar en timmert vanaf de creatieve campus Roombeek met internetbedrijf TRIMM in binnen- en buitenland aan de weg. „Het vinden van talentvolle jongeren is bepalend voor de economische groei van onze regio. Gratis studiebeurs kan een mogelijkheid zijn om twijfelaars over de streep te trekken.”

11 december