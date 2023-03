Aha! Zo komt hogeschool Saxion aan zijn naam

Meesterwer­ken op de blote huid, bewijsstuk­ken voor stelling dat tattoo ook kunst kan zijn, nu te zien in Kunsthal Hof88

‘Tatoeëren is een kunstvorm’, vinden de inrichters van de tentoonstelling The Story of My Lines. Er zijn dertig foto’s die deze stelling bewijzen in Kunsthal Hof88. Topfotograaf Rob Nijhuis zoomt in op meesterlijke creaties van vier tattoo-artiesten.