Al 60 besmette feestgangers na eerste stapavond Aspen Valley in Enschede (en teller loopt nog op)

Tien jaar worstelen met nieuwe moskee in Enschede: ‘We moeten ons kapot schamen’

29 juni ENSCHEDE - Wethouder Niels van den Berg zou zo snel mogelijk met een nieuw voorstel moeten komen dat de bouw van de nieuwe moskee in Enschede alsnog mogelijk maakt. Dat opperen coalitiepartijen D66, PvdA en ChristenUnie in de raad, enkele dagen nadat de Raad van State zich maar weer eens had gebogen over het gebedshuis.